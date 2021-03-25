«Фенербахче» заинтересован в Йоахиме Лёве, который летом покинет сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв продолжает привлекать внимание клубов.



Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, на этот раз заинтересованность в услугах специалиста выразил «Фенербахче». Лёв уже возглавлял турецкую команду в период с 1998 по 1999 год.



9 марта было объявлено, что Лёв покинет свой пост по окончании чемпионата Европы, который пройдёт этим летом. Контракт специалиста был рассчитан до чемпионата мира — 2022, однако Йоахим сам попросил сократить срок соглашения, и в союзе пошли ему навстречу.



Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.

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