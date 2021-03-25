«Арсенал» может расстаться сразу с пятью футболистами в летнее трансферное окно

Лондонский «Арсенал» планирует разгрузить платёжную ведомость.
Как сообщает Mirror, в летнее трансферное окно «канониры» планируют расстаться сразу с пятью футболистами: с защитниками Эктором Бельерином и Давидом Луисом, с полузащитником Мохамедом Эль-Ненни, а также с нападающими Александром Ляказеттом и Эдвардом Нкетиа.
Контракт Давида Луиса с «Арсеналом» подходит к концу уже этим летом, и клуб не планирует продлевать соглашение с 33-летним бразильцем (в апреле Луису исполнится 34 года). Трудовые соглашения Эль-Ненни, Нкетиа и Ляказетта действуют до 30 июня 2022 года, и именно ближайшим летом за них можно выручить какие-то деньги, чтобы по окончании контракта они не ушли свободными агентами.
В случае с Эктором Бельерином руководство «пушкарей» надеется удачно для себя продать футболиста и полученные от этого средства направить на усиление полузащиты, считая, что на позиции правого защитника вполне достаточно иметь двух футболистов — Седрика Соареша и Калума Чемберса. Контракт Бельерина с «Арсеналом» действует до лета 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает Мохамеда в € 10 млн, Эдварда в € 18 млн, Александра в € 35 млн, а Эктора в € 25 млн.
- 25 марта 2021
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