Геркус: сборная даёт выплеснуться хейту и почувствовать значимость миллионам. Спасибо ей

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о победе сборной России в матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 с Мальтой (3:1).



«После бесконечно долгого зимнего перерыва сборная подарила нам вчера вечер сложных эмоций и упражнений в сарказме. Не успела она выйти на поле, как по соцсетям побежали знакомые ручейки хейта. «Ну какой Ионов? Ну зачем тут Семёнов? Ну Ахметов-то куда?» Миллионы отечественных тренеров подкопили за зиму сил, идей и ценных наблюдений и не скупясь делились с окружающими. Юмор и мемчики били фонтанами. Минуте на второй начались и нарастали стоны: «Ну где удары по воротам? Где комбинации?». После первого гола: «Ну что это за гол? Даже забить нормально не могут. Как можно гордиться таким голом?» Досталось и комментатору — мол, преувеличивает. Страдания жёстких, но при этом максимально объективных критиков усугубил второй гол, но ненадолго. А затем пришла нечаянная радость — гол Мальты. Что тут началось! Ликование, вспышки остроумия и сарказма, восхищение талантом никому не известного до той секунды мальтийского кудесника. «Буду теперь за Мальту!» — встречались и такие яркие высказывания. Долгожданный праздник мужественным критикам сборной немного испортил третий гол. Но они не сдаются. «Позорная победа, колхоз, чуть не проиграли, неубедительно» — сегодня с утра праздник осуждения продолжился. Такие реакции — это важная часть удовольствия от футбола, как его принято получать в нашей стране. Удовольствия через страдание. Если страданий не происходит, их выдумывают. Такая вот скрепа.



Отдельно отмечу чувства миллионов наших тренеров/критиков/специалистов к Черчесову, в особенности к его усам. Усы не оставляют равнодушным практически никого. Это предмет отдельного обсуждения и осуждения. Возможно, нереализованная мечта о собственных усах заставляет так волноваться. Или корни такого внимания лежат ещё глубже — в исторических аллюзиях. Судить сложно, это работа социальных психологов.



В любом случае сборная продолжила выполнять важную психологическую функцию — даёт выплеснуться застоявшемуся хейту и почувствовать свой высокий футбольный уровень, компетенцию и значимость миллионам соотечественников — тренеров и игроков. Спасибо ей за это», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Это очень грустно, но сборная Мальты играет в футбол ничуть не хуже нас». Аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров сильно разочарован стартовым матчем команды Станислава Черчесова в отборе к ЧМ-2022.