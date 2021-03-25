Борис Игнатьев: с таким отношением сборной России будет гораздо сложнее в следующих матчах

Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу национальной команды в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты (3:1).
«Особых эмоций вчерашняя игра со сборной Мальты не вызывала, не было чувства уверенности. Это не та игра, где хочется пересматривать повторы эпизодов и интересных моментов. Но нужно понимать, что это соревнование, где во главе стоят очки, — с этим нас можно поздравить. Всё остальное нужно пересматривать, переосмысливать.
Во-первых, Мальта — не раздражающий конкурент. Как бы кто ни говорил и ни призывал, но внутренний голос подсказывает, что мы сильнее. Это болезнь нашей психологии. Второй момент — у ребят был огромный перерыв и был полный дисбаланс. Игроки не ощущали чувства совместимости, очень слабо контактировали друг с другом. Третье — это скорости принятия решений, быстроты принятия мяча, скорости линейных передвижений футболистов. Как только у нас это получалось, мы имели преимущество. Два первых гола забиты после комбинационных атакующих действий и за счёт быстрого розыгрыша мяча, что ставило в тупик соперника. Как только мы это сбрасывали – игра не шла. Мы постоянно говорим об этом, когда играем в европейских лигах, такая ситуация произошла и здесь.
С таким отношением будет гораздо сложнее в следующих матчах. Нужно добавлять и улучшать качество игры, чтобы набирать очки. В игре с Мальтой в конкретных моментах мы сработали лучше соперника и добились результата. Эту планку следует выводить на постоянную основу, а не в каких-то эпизодах», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Это очень грустно, но сборная Мальты играет в футбол ничуть не хуже нас». Аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров сильно разочарован стартовым матчем команды Станислава Черчесова в отборе к ЧМ-2022.
- 25 марта 2021
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