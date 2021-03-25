Стадион в Санкт-Петербурге можно будет заполнять на 50 процентов на матчах Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о ситуации с допуском болельщиков на матчи турнира, которые будут проходить на стадионе «Газпром Арена».
«Если говорить о Евро, то мы смотрим с оптимизмом. У нас уже есть договорённость о 50 процентах зрителей, уже есть все параметры проведения. Мы здесь по уровню оптимизма обгоняем организаторов олимпийских игр в Токио. Работаем над допуском иностранных болельщиков. Пока это не вызывает никакого отторжения у властей.
У нас есть уверенность, что, на наш взгляд, центральное событие в спортивной жизни России пройдёт с минимальными допустимыми ограничениями и при этом с соблюдением всех необходимых правил», — сказал Сорокин на VIII Международной научно-практической конференции «Спортивный менеджмент в условиях неопределённости».
- 25 марта 2021
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