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Стадион в Санкт-Петербурге можно будет заполнять на 50 процентов на матчах Евро-2020

Стадион в Санкт-Петербурге можно будет заполнять на 50 процентов на матчах Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о ситуации с допуском болельщиков на матчи турнира, которые будут проходить на стадионе «Газпром Арена».

«Если говорить о Евро, то мы смотрим с оптимизмом. У нас уже есть договорённость о 50 процентах зрителей, уже есть все параметры проведения. Мы здесь по уровню оптимизма обгоняем организаторов олимпийских игр в Токио. Работаем над допуском иностранных болельщиков. Пока это не вызывает никакого отторжения у властей.

У нас есть уверенность, что, на наш взгляд, центральное событие в спортивной жизни России пройдёт с минимальными допустимыми ограничениями и при этом с соблюдением всех необходимых правил», — сказал Сорокин на VIII Международной научно-практической конференции «Спортивный менеджмент в условиях неопределённости».

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