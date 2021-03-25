«Зенит» заинтересовался главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может покинуть команду по окончании сезона, сообщает forzaroma.info со ссылкой на Il Tempo.
Контракт специалиста с римским клубом рассчитан до лета этого года. При этом соглашение предусматривает автоматическое продление в том случае, если команда выйдет в Лигу чемпионов. В связи с этим будущее Паулу определится только в конце кампании.
По информации источника, за ситуацией Фонсеки следят сразу несколько клубов. В частности, специалистом интересуется санкт-петербургский «Зенит». Также пригласить португальца хочет пражская «Славия», а «Наполи» и «Фиорентина» следят за ним уже некоторое время.
Ранее сообщалось, что Фонсека отказался возглавить другую российскую команду — московский «Спартак».
Паулу Фонсека отклонил предложение возглавить «Спартак»
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