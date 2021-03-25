Защитник «Вулверхэмптона»: уход из «Ливерпуля» стал лучшим решением для моей карьеры

Защитник «Вулверхэмптона» Ки-Яна Хувер прокомментировал своё решение покинуть «Ливерпуль». Он стал игроком «волков» в сентябре 2020 года.
«Это был непростой выбор, но и назвать его слишком сложным я не могу. Я знал, что буду играть больше, чем в «Ливерпуле», именно поэтому решил покинуть клуб. Думаю, это было лучшее решение для моей карьеры.
Конечно, не знаю, как всё было бы сейчас, учитывая все эти травмы в «Ливерпуле». Мне не хочется думать об этом. Тогда я думал, что если все будут здоровы, то сколько игр я в итоге проведу? У «Ливерпуля» и сейчас прекрасная команда. Мне было бы сложно пробиться. В «Вулверхэмптоне» же я сразу попал в состав. На это я и рассчитывал. Но знаю, что могу добиться большего. Хотя первый сезон и так получается неплохим», — цитирует Хувера Goal.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
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