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«Ахмат» за два года получил от Россельхозбанка 20 млн рублей

«Ахмат» за два года получил от Россельхозбанка 20 млн рублей
Футбол / РПЛ 0
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АО «Россельхозбанк» окажет спонсорскую поддержку «Ахмату», говорится в пресс-релизе банка.

Стороны связывает многолетнее сотрудничество. Отмечается, что за последние два года банк оказал грозненскому клубу спонсорскую помощь на 20 млн рублей.

«Россельхозбанк и Чеченская Республика — давние, надёжные партнёры по целому ряду направлений. Прежде всего, в развитии АПК и сельских территорий. При этом мы поддерживаем и большой спорт в регионе. Футбольный клуб «Ахмат» — самая популярная команда в Республике. У клуба давние традиции и славная история выступлений в первенствах СССР и России. Он заслуженно пользуется горячей поддержкой огромной армии болельщиков. Желаю ФК «Ахмат» и дальше радовать зрителей яркой игрой и достойными результатами, популяризируя спорт и здоровый образ жизни, особенно среди молодёжи», – сказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Ахмат», набрав 29 очков в 23 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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