Россия U21 — Исландия U21: прямая онлайн-трансляция матча Евро-2021 начнётся в 20:00

Сегодня, 25 марта, состоится матч молодёжных сборных России и Исландии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 среди команд U21 пройдёт на стадионе «Альцуфер» в Дьёре (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Соперниками молодёжной сборной России по групповому этапу Евро-2021 станут также Франция и Дания. С французами национальная команда сыграет 28 марта, а с датчанами — 31 марта.
Напомним, в предварительном турнире Евро-2021 молодёжная сборная России заняла первое место в группе с Польшей, Болгарией, Сербией, Эстонией и Латвией. Подопечные Михаила Галактионова набрали 23 очка за 10 туров и на 3 очка опередили поляков, которые финишировали на второй строчке.
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