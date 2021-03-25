Россия U21 — Исландия U21: прямая онлайн-трансляция матча Евро-2021 начнётся в 20:00

Сегодня, 25 марта, состоится матч молодёжных сборных России и Исландии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 среди команд U21 пройдёт на стадионе «Альцуфер» в Дьёре (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Соперниками молодёжной сборной России по групповому этапу Евро-2021 станут также Франция и Дания. С французами национальная команда сыграет 28 марта, а с датчанами — 31 марта.



Напомним, в предварительном турнире Евро-2021 молодёжная сборная России заняла первое место в группе с Польшей, Болгарией, Сербией, Эстонией и Латвией. Подопечные Михаила Галактионова набрали 23 очка за 10 туров и на 3 очка опередили поляков, которые финишировали на второй строчке.

География игроков молодёжной сборной России: кто откуда? Продолжаем знакомить вас с нашей молодёжкой. Сегодня она стартует на Евро!