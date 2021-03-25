Мирон Маркевич: против тактики Шевченко Дешам оказался бессилен

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал результат матча первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины сыграла вничью с Францией (1:1).
«Прежде всего отдам должное главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко, который сделал ставку на чётко отлаженную игру от обороны, и против такой тактики его знаменитый французский коллега Дидье Дешам оказался бессилен. Лишь на стартовом отрезке вчерашнего поединка чувствовалось, что над ребятами довлел груз недавнего крупного поражения от французов в спарринге. Затем ситуация на поле была под контролем украинцев. Кстати, задействовав сразу пять защитников, нельзя сказать, что подопечные Андрея Шевченко думали лишь о том, как бы банально отбиться. При первой же возможности они стремились остро контратаковать. И если бы заладилось с последним пасом, то в Париже можно было рассчитывать и на большее.
Не думаю, что чемпионы мира после того разгрома в спарринге вышли на поле с шапкозакидательским настроением. Просто сборная Украины продемонстрировала огромное желание доказать случайность того провала. А благодаря высочайшей игровой дисциплине и терпению не позволили сопернику продемонстрировать свои лучшие качества. При таком развитии событий часто и удача оказывается на стороне обороняющейся команды. Так и произошло в эпизоде, когда украинцы сравняли счёт», — цитирует Маркевича Metaratings.
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