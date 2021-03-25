Криштиану Роналду потребует от «Ювентуса» усилить состав летом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет команду в летнее трансферное окно.
Контракт португальца с «бьянконери» рассчитан до лета 2022 года, и футболист намерен отработать соглашение до конца. С соответствующим заявлением ранее выступил вице-президент «старой синьоры» Павел Недвед.
Как сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в мае Роналду будет общаться с руководством «Ювентуса». Он намерен потребовать от клуба усилить состав в летнее межсезонье, чтобы сделать команду более конкурентоспособной.
Роналду защищает цвета «Ювентуса» с 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал две результативные передачи. Туринцы, набрав 55 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.
- 25 марта 2021
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