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Криштиану Роналду потребует от «Ювентуса» усилить состав летом

Криштиану Роналду потребует от «Ювентуса» усилить состав летом
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет команду в летнее трансферное окно.

Контракт португальца с «бьянконери» рассчитан до лета 2022 года, и футболист намерен отработать соглашение до конца. С соответствующим заявлением ранее выступил вице-президент «старой синьоры» Павел Недвед.

Как сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в мае Роналду будет общаться с руководством «Ювентуса». Он намерен потребовать от клуба усилить состав в летнее межсезонье, чтобы сделать команду более конкурентоспособной.

Роналду защищает цвета «Ювентуса» с 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал две результативные передачи. Туринцы, набрав 55 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.

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