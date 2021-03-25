Гришин предположил, кто заменит травмированного Кучаева в молодёжной сборной России

Тренер «Казанки» Александр Гришин предположил, кто заменит травмированного полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в молодёжной сборной России



«На мой взгляд, чуть выше расположится Обляков, поскольку он обладает и качественной передачей, и поставленным ударом. В таком случае руки у него окажутся развязаны, оборонительной работе надо будет посвящать минимум времени. Да, в ЦСКА он действует в опорной зоне, но мы прекрасно понимаем, что Иван не является типичным разрушителем, как Понтус Вернблум. Напротив, он созидатель с хорошей левой ногой», — цитирует Гришина RT.



Ранее главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов заявил, что полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пропустит чемпионат Европы из-за травмы.

Галактионов: Кучаев, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы