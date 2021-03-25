Газизов поздравил Зинченко с историческим достижением

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко с историческим достижением. 24-летний футболист стал самым молодым капитаном национальной команды в истории.
«Саня, привет! Поздравляю тебя с твоим новым достижением. Всегда ты был с лидерскими качествами. Поэтому в футбольном клубе «Уфа» у тебя большая армия болельщиков. Мы за тобой смотрим. Желаем тебе дальнейших успехов!» — сказал Газизов в клубном «инстаграме».
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1.
В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Финляндии. Матч состоится 28 марта во Львове на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. 31 марта украинская сборная встретится с Казахстаном.
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