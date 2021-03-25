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Газизов поздравил Зинченко с историческим достижением

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Газизов поздравил Зинченко с историческим достижением
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко с историческим достижением. 24-летний футболист стал самым молодым капитаном национальной команды в истории.

«Саня, привет! Поздравляю тебя с твоим новым достижением. Всегда ты был с лидерскими качествами. Поэтому в футбольном клубе «Уфа» у тебя большая армия болельщиков. Мы за тобой смотрим. Желаем тебе дальнейших успехов!» — сказал Газизов в клубном «инстаграме».

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1.

В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Финляндии. Матч состоится 28 марта во Львове на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. 31 марта украинская сборная встретится с Казахстаном.

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