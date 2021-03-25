У нового наставника «Ротора» Батуренко нет лицензии PRO. Он не может быть главным тренером

Тренер Юрий Батуренко, возглавивший волгоградский «Ротор», не имеет лицензии PRO. Об этом «Чемпионату» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.



«У Батуренко отсутствует лицензия PRO», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что инициатором назначения Батуренко является агент Мамука Джугели, чью деятельность связывают с «Ротором».



Отсутствие лицензии PRO не даёт специалисту возможность официально занимать должность главного тренера команды. Он может входить в тренерский штаб и руководить командой, но главным тренером быть не может.



«Ротор», набрав 18 очков в 23 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в чемпионате, команду отделяют восемь очков.