Вадим Евсеев прокомментировал победу сборной России в матче с Мальтой

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу сборной России в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с Мальтой (3:1).
«Эмоций у болельщиков было много и разных, но я хочу выделить две составляющих. Результат положительный, это уже плюс. Три очка набрали. Любой другой исход привёл бы к взрыву настроений, и команде было бы сложнее, игроки всё-таки живут не в вакууме. Что касается игры, видно, что давно сборная не выступала, и с этим связываю проблемы в начале матча, когда первые 20 минут мы на равных играли с Мальтой.
Что порадовало: все моменты, которые создали, реализовали. Мячи забиты после неплохих атак, где были и взаимодействие, и включения из глубины. Все понимали, что это только стартовая игра, впереди другие, более важные матчи. Словения обыграла дома Хорватию, Словакия сыграла вничью с Кипром. Потери очков в нашей группе будут у всех, надо будет уметь держать удар, если что-то пойдёт не так. Если говорить о двух следующих матчах, жду другой подход.
Бросилось в глаза, что Мальта — обученная и организованная команда. Как все итальянцы, новый тренер Мальты тактически подтянул уровень сборной. Играли, как любят итальянцы, по схеме 3-4-3. Владели инициативой, даже забили. Вратарь наш в этом эпизоде не выручил, к сожалению.
Моментов у Мальты было немного. Не будем строго судить нашу команду. Хочется увидеть более уверенную и организованную игру. Реализация была высокой, в следующих матчах это может стать важным фактором», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».
- 25 марта 2021
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