Гришин прокомментировал вызов Арсена Захаряна в состав молодёжной сборной России

Тренер «Казанки» Александр Гришин прокомментировал вызов полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в состав молодёжной сборной России.



«А почему нет, если мальчик четыре игры подряд в РПЛ провёл очень ярко? И пригласили его не для знакомства. Раз Галактионов вызвал Арсена, значит, рассчитывает на него. А если он на тренировках покажет, что сильнее конкурентов, то будет выходить на поле. Сложно сказать, сможет ли Захарян заменить Кучаева на позиции «десятки». Мне больше понравилось, как он выглядел справа в атаке», — цитирует Гришина RT.



Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Гришин предположил, кто заменит травмированного Кучаева в молодёжной сборной России