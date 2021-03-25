Путин наградил экс-врача «Енисея». Того уволили за прогулы из-за работы в ковидной бригаде

Президент России Владимир Путин наградил нескольких медиков из Красноярского края за самоотверженность и профессионализм в ходе борьбы с коронавирусом, сообщается на портале правовой информации.
Орден Луки Крымского получат в том числе несколько фельдшеров. Среди них — Нуретдин Аскеров, ранее работавший в «Енисее» массажистом. В августе прошлого года его уволили из клуба за прогулы. При этом в тот момент он работал в специализированной бригаде скорой помощи и не имел возможности работать с командой. Совмещать работу ему запретили из-за угрозы распространения коронавируса.
«Я, как и раньше, люблю наш клуб «Енисей», слежу за играми и уважаю спортсменов. Но в пандемию на первое место вышла работа в скорой, в которой я работаю уже пять лет, начинал с санитара. Нагрузка была у нас волнообразная, были периоды, когда вызовов было очень много», — цитирует Аскерова ngs24.ru.
- 25 марта 2021
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