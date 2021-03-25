Таунсенд: у Почеттино и Роуза была особая связь. Они ходили на романтические прогулки

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эндрос Таунсенд рассказал об отношениях, которые сложились у защитника «шпор» Дэнни Роуза с экс-наставником команды Маурисио Почеттино, ныне возглавляющим «ПСЖ».

«Дэнни Роуз и Почеттино? Дэнни был буквально как сын Почеттино! Я уверен, что он будет не против, если я так его назову. Они отправлялись на романтические прогулки по тренировочным полям. Он всегда находился в офисе. У них была особая связь. Они действительно часто были в офисе и несколько раз гуляли, беседуя друг с другом», — приводит слова Таунсенда talkSPORT.

Таунсенд выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2016 год. С июля 2016 года он является игроком «Кристал Пэлас». В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает шестое место.