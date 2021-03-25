Евсеев — о Соболеве: важно иметь в составе футболиста, который так хорошо входит в игру

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал игру футболистов сборной России в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с Мальтой (3:1).



«Порадовало, что Соболев забил, выйдя на замену, у него был один момент, и он его реализовал. Важно иметь в составе футболиста, который так хорошо входит в игру.



Выделять кого-то трудно, тренерский штаб разберёт матч и доведёт до игроков оценки и характеристики их действий. Но, судя по интервью, футболисты всё сами понимают: надо добавлять», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».



Сборная России набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на шестом месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.