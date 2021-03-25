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Евсеев — о Соболеве: важно иметь в составе футболиста, который так хорошо входит в игру

Евсеев — о Соболеве: важно иметь в составе футболиста, который так хорошо входит в игру
Футбол / Сборная России 0
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал игру футболистов сборной России в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с Мальтой (3:1).

«Порадовало, что Соболев забил, выйдя на замену, у него был один момент, и он его реализовал. Важно иметь в составе футболиста, который так хорошо входит в игру.

Выделять кого-то трудно, тренерский штаб разберёт матч и доведёт до игроков оценки и характеристики их действий. Но, судя по интервью, футболисты всё сами понимают: надо добавлять», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».

Сборная России набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на шестом месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

Нужно ли строго судить сборную России за матч с Мальтой? Колонка Евсеева
С чем связаны проблемы в начале игры и почему важно, что в составе есть Соболев.
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