Р. Билялетдинов: болельщики имеют право говорить, что Россия катала вату в матче с Мальтой

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу сборной России в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с Мальтой (3:1).
«Люди имеют право говорить, что сборная вышла основой и катала вату. Я, например, рассматриваю эту игру как проходную. Победили без потерь — этого достаточно.
Пропустили от Мальты — это вообще попустительское отношение. Хотя подобное позволить себе можем не только мы. Франция — чемпион мира, но тоже порой пропускает от маленьких сборных. Получается, не мы одни вату катаем.
Почему Черчесов не выпустил новичков в матче с Мальтой? Это тренерское решение. Новые лица в сборной — это лозунг и трибунные речи. А со старыми нам что делать? Забраковать? Или полностью от них отказаться? В нашем случае нужны баланс, стабильность и ротация», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 25 марта 2021
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