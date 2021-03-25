Александр Кержаков назвал свой месячный доход

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о своём доходе.



«Мы можем спокойно покупать одежду сыну в «Детском мире». Вещи за 30 тысяч рублей практически ничем не отличаются от вещей за 1,5 тысячи рублей. Только брендом.



У меня зарплата с учётом вычета алиментов где-то 200 тысяч рублей в месяц. Мне вполне хватает этих денег, чтобы содержать семью, ребёнка, кормить их. У меня даже иногда остаётся. Я счастлив жить так, как сейчас живу», — приводит слова Кержакова Sports.ru.



Кержаков возглавил «Томь» в сентябре прошлого года. В настоящее время команда находится в зоне вылета, на 20-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 32 турах она набрала 24 очка и отстаёт от спасительной 16-й строчки на 10 очков.

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