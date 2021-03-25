Бразильским футбольным клубам запретили менять тренеров чаще чем раз в сезон, сообщает Record.pt. Один тренер за сезон также может поработать лишь в двух командах. Если клуб уволил второго тренера за сезон, назначить можно только временного специалиста, который уже работает в расположении команды.
По информации источника, предложение было представлено клубам президентом CBF и получило одобрение: 11 голосов – за и девять – против. Оно выдвигалось на голосование и в предыдущие годы, но было принято только в 2021-м.
Напомним, в последнем сезоне чемпионом Бразилии во второй раз подряд стал «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро в заключительном туре чемпионата страны проиграл «Сан-Паулу» со счётом 1:2, однако, несмотря на это, сумел занять первое место.
В 38 матчах «Фламенго» набрал 71 очко, забив 68 и пропустив 48 мячей. При этом обогнать «Фламенго» мог «Интернасьонал», однако в последнем матче он сыграл вничью с «Коринтиансом» (0:0) и с 70 очками занял второе место.
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