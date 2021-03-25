Самедов поделился ожиданиями от выступления молодёжки на чемпионате Европы

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления молодёжной сборной России на чемпионате Европы 2021 года.
«Хочется верить, что начнут удачно, будет победа. У нас хорошая молодёжка. В группе три матча, понятно, что почти каждая игра решающая. Если ты побеждаешь, то у тебя больше шансов. Если ты проигрываешь в первой встрече – в двух следующих надо по-любому добиваться результата. Допускаю в сегодняшнем матче любой результат.
Есть ли в молодёжке те, кто должен играть у Черчесова? В основной сборной сейчас те, кого тренерский штаб посчитал сильнейшими. Команда набрала три очка с Мальтой. У нашей молодёжки сейчас ЧЕ, это очень важный турнир. В перспективе каждый игрок молодёжки может оказаться в национальной сборной», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 25 марта 2021
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