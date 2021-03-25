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«Ювентус» решил продать Пауло Дибалу

«Ювентус» решил продать Пауло Дибалу
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство туринского клуба в лице вице-президента Павла Недведа решило продать 27-летнего футболиста. Пауло выставят на трансфер в преддверии летнего межсезонья.

Дибала защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года, а ранее выступал за «Палермо» и на родине, в Аргентине. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А (в 8 выходил в стартовом составе), в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. «Бьянконери», набрав 55 очков в 27 турах, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ювентус» готовят обмен нападающего Антуана Гризманна на Дибалу.

«Барселона» и «Ювентус» готовят обмен Гризманна на Дибалу
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