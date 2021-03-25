«Ювентус» решил продать Пауло Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала с большой вероятностью покинет команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство туринского клуба в лице вице-президента Павла Недведа решило продать 27-летнего футболиста. Пауло выставят на трансфер в преддверии летнего межсезонья.
Дибала защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года, а ранее выступал за «Палермо» и на родине, в Аргентине. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А (в 8 выходил в стартовом составе), в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. «Бьянконери», набрав 55 очков в 27 турах, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ювентус» готовят обмен нападающего Антуана Гризманна на Дибалу.
- 25 марта 2021
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