Сергей Рыжиков станет главным тренером клуба блогера Евгения Савина

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков станет главным тренером клуба блогера и ведущего канала «КраСава» на YouTube Евгения Савина. Стороны уже достигли предварительной договорённости. Об этом заявил агент экс-футболиста Алексей Сафонов.



«Да, это проект Жени Савина, который заявится во вторую лигу. Они договорились. Как команда будет называться, не знаю. Тут кто платит, тот и заказывает музыку. У Рыжикова есть тренерская лицензия категории А. С такой лицензией регламент позволяет быть главным тренером в клубе ПФЛ.



Не хочу обсуждать его финансы. Здесь он за футболом и получением опыта. Иногда можно даже самому заплатить, чтобы поехать куда-то на стажировку. Так что финансовый вопрос не выдвигался. Понятно, что могут быть смешные деньги, но для него главное — начать. Возможно, будет получать где-то раз в пять меньше, чем в «Тамбове». Но важно, чтобы хоть платили вовремя», — цитирует Сафонова «РБ-Спорт».

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