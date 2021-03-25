«На лицах видна растерянность». Тренер «Тамбова» — о подозреваемых в ставках футболистах

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался о скандале с участием полузащитника Дмитрия Германа и нападающего Александра Еркина. Футболистов подозревают в ставках на матчи собственной команды.
«Общался с ребятами (Германом и Еркиным. — Прим. «Чемпионата»), выразил позицию клуба. Наша позиция: будет неправильно, если до выяснения всех обстоятельств они продолжат тренироваться с командой. Объяснил, что их должны вызвать в РФС, а пока этого не случится, они освобождаются от тренировок. Они с пониманием отнеслись к ситуации. Герман и Еркин не оправдывались, ничего такого не было. Но на лицах видна растерянность.
Как отнеслись в коллективе? У нас новая команда… Если бы это был закалённый коллектив, то, наверное, было бы по-другому. Ребята приехали из разных команд: молодые кучкуются с молодыми, те, кто чуть постарше — отдельно. Конечно, ребята шушукаются, всё это неприятно. Да и нам эта ситуация тоже очень неприятна», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 25 марта 2021
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