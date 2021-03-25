Тренер «Тамбова» прокомментировал странный фол игрока команды в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал странный фол полузащитника Дмитрия Германа в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:4).



Напомним, футболист тамбовчан снёс соперника в собственной штрафной площади, даже не попытавшись сыграть в мяч. Впоследствии стало известно, что его и нападающего Александра Еркина подозревают в ставках.



«Мы разбирали этот эпизод после игры. Во-первых, случился обрез на противоположной стороне, а по нашей схеме, когда мы сидим в глубокой обороне, он должен возвращаться на свою позицию. Мы разбирали игру соперника, проговаривали, что нельзя давать пространство. Это самое пространство мы дали, он побежал сломя голову. Не берусь судить, намеренно это было или нет. Не знаю, что было у него в голове. Нам, конечно, тоже это не понравилось», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«На лицах видна растерянность». Тренер «Тамбова» — о подозреваемых в ставках футболистах