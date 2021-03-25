Робин Кох: может, Холанд проведёт год в «Боруссии», а потом перейдёт в «Лидс»
Немецкий защитник «Лидс Юнайтед» Робин Кох предположил, что английская Премьер-лига станет идеальным местом продолжения карьеры для нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«С таким телосложением он просто создан для Премьер-лиги! Думаю, этот чемпионат идеально подойдёт Холанду. Может быть, он останется в Дортмунде ещё на год или два, а затем перейдёт к нам, в «Лидс», — приводит слова Коха Sport Bild.
Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года и за это время забил 49 голов в 49 матчах за «шмелей». Контракт 20-летнего норвежского футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Эрлинга в € 110 млн.
Видеообзор матча «Фулхэм» — «Лидс»
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