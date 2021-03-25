Тренировку сборной Германии отменили из-за коронавируса у одного футболиста

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах и сборной Германии Йонас Хофман сдал положительный тест на коронавирус, сообщает немецкое издание Sport1.
По информации источника, болезнь Хофмана проходит бессимптомно. Кроме полузащитника «Боруссии», в составе сборной отсутствует защитник «Лейпцига» Марцель Хальстенберг, который ранее контактировал с заболевшими. В среду защитник сдал тест и получил отрицательный результат, однако он должен пройти обязательный карантин в Лейпциге.
Менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал ситуацию в команде:
«Эта новость, появившаяся незадолго до матча, конечно, расстраивает и тренерский штаб, и игроков. Но мы в хорошем настроении, надеемся, что это случай останется единственным, поскольку мы очень дисциплинированно выполняли все меры гигиены. Конечно, мы будем выполнять все требования властей», – цитирует Бирхоффа немецкое издание Sport1.
Напомним, что 25 марта сборная Германии дома встретится с Исландией в матче отборочного этапа чемпионата мира – 2022. Начало матча – в 22:45 мск.
Помимо Германии и Исландии, в группе J играют сборные Румынии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна.
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