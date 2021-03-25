Брызгалов: не исключаю, что закрепиться в «Спартаке» мне помешали проблемы с зубами

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне игрок «Факела» из ФНЛ Сергей Брызгалов допускает, что закрепиться в московском клубе ему помешали проблемы с зубами.
«На карьеру повлияли травмы. Какие именно — обнаружил относительно недавно. Один доктор посоветовал мне обратиться к стоматологу. Я сходил, подлечил зубы. Может быть, в моем случае дело было не в них, но недавно узнал, что из-за зубов могут быть проблемы со спиной и мышцами.
Не только поход к стоматологу всё исправил. О важности питания я говорил; внёс определённые коррективы, правда, без особых диет. Очень люблю пасту, поэтому не могу отказаться от углеводов.
Могу тренироваться индивидуально — как с тренером, так и сам. Постоянно поддерживаю мышечный тонус, даже в отпуске. Повторю: важно внимательно относиться к режиму, питанию, здоровью. Это приходит с возрастом. Где-то надо, наоборот, взять паузу, если есть проблема. Хорошо, что сейчас все проблемы в прошлом. С годами лучше узнаёшь и чувствуешь свой организм», — приводит слова Брызгалова Sport24.
- 25 марта 2021
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