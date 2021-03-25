Вячеслав Грулёв: хотел бы попробовать свои силы в Европе

Полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулёв признался, что хотел бы однажды перебраться в Европу. В случае предложения из топ-чемпионата россиянин не смотрел бы на место команды в турнирной таблице.

«В будущем я бы очень хотел попробовать свои силы в Европе, и у меня нет блока на команды из разных частей таблицы. Главное, чтобы была хорошая организация дела в клубе и сильный чемпионат», — приводит слова Грулёва Metaratings.

В Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021 Грулёв сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в € 900 тыс.

«Динамо», набрав в 23 турах РПЛ 39 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.