Вячеслав Грулёв: хотел бы попробовать свои силы в Европе
Полузащитник московского «Динамо» Вячеслав Грулёв признался, что хотел бы однажды перебраться в Европу. В случае предложения из топ-чемпионата россиянин не смотрел бы на место команды в турнирной таблице.
«В будущем я бы очень хотел попробовать свои силы в Европе, и у меня нет блока на команды из разных частей таблицы. Главное, чтобы была хорошая организация дела в клубе и сильный чемпионат», — приводит слова Грулёва Metaratings.
В Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021 Грулёв сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в € 900 тыс.
«Динамо», набрав в 23 турах РПЛ 39 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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