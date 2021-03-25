Йозуа Киммих: всегда хотел быть похожим на Хави

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих рассказал, с кем из партнёров по команде лучше всех общается, поделился, с кем хотел бы сыграть в одной команде, и ответил на вопрос о своём кумире.
«Мой лучший друг в команде – Серж Гнабри. Мы сильно доверяем друг другу. Очень хорошо общаемся с Давидом Алабой, Леоном Горецкой, Эриком Шупо-Мотингом. В целом коллектив на данный момент очень слажен. У нас действительно классная группа.
С кем хотел бы сыграть в одной команде? С Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Они очень сильно меня впечатляют. Невероятно, как они могут поддерживать такой высокий уровень более 15 лет. Я хотел бы посмотреть, как они тренируются каждый день.
Кумир в центре полузащиты? Моим образцом для подражания всегда был Хави из «Барселоны». Он никогда не был величайшим, но действовал с умом, дирижировал в центре поля, всегда старался создавать хорошие условия своим одноклубникам. Это произвело на меня впечатление, я ориентировался и хочу ориентироваться на него. Однажды я встретил его на сборах в Дохе в 2019 году, это был действительно классный момент!», – цитирует Киммиха немецкое издание Sport Bild.
Напомним, что 25 марта сборная Германии дома встретится с Исландией в матче отборочного этапа чемпионата мира – 2022. Начало матча – в 22:45 мск.
В текущем сезоне немецкой Бундеслиги «Бавария» лидирует с 61 очком, опережая идущий на втором месте «Лейпциг» на четыре очка. В следующем туре команды сыграют друг с другом. Матч состоится 3 апреля и начнётся в 19:30 мск.
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