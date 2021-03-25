Полузащитник «Ахмата» Раванелли перешёл в «Шапекоэнсе» на правах аренды

Полузащитник «Ахмата» Раванелли продолжит карьеру в бразильском клубе «Шапекоэнсе». 23-летний бразилец подписал контракт аренды до конца 2021 года, информирует пресс-служба грозненского клуба.
«Полузащитник грозненцев Раванелли на правах аренды перешёл в бразильский клуб «Шапекоэнсе». Соглашение рассчитано до конца 2021 года. Желаем удачи, Раванелли», — написала пресс-служба «Ахмата» в «Твиттере».
Напомним, Раванелли перешёл в «Ахмат» летом 2017 года из клуба «Понте-Прета». Всего полузащитник провёл за грозненский клуб 38 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 1,8 млн.
С лета 2020 года Раванелли выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», за который провёл 16 матчей и забил 1 гол.
- 25 марта 2021
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