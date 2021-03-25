Бизоза: хочу выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов

Новичок «Уфы», полузащитник Парфе Бизоза рассказал о футбольных целях на ближайшее будущее.
«Цели на ближайшее будущее? Выиграть РПЛ с «Уфой» и попасть в Лигу чемпионов, определённо. Было бы круто! Но, безусловно, для начала хочется остаться в высшем дивизионе в этом году, а также пройти максимально далеко в Кубке России. Мы уже прошли в четвертьфинал, нас ждет отличная игра с «Ахматом».
Думаю, в следующем году мы можем бороться и за высокие, за еврокубковые места в таблице, если в команде останется костяк. Но через 3-4 года я бы хотел играть в АПЛ. Думаю, это место, которое больше всего мне подходит по стилю. Я уже говорил про высокие амбиции, так что не удивляйтесь.
В Англии я болею за «Манчестер Юнайтед». Оказаться там — прямо мечта. Но для начала я бы хотел поиграть в «Вест Хэме». Думаю, по игре мне больше всего подходит именно этот клуб. Мне нравится, как они играют. Уверен, я бы мог хорошо вписаться в их схему и философию», — сказал Бизоза в интервью Sport24.
- 25 марта 2021
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