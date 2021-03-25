«Возможно, кровь ударила ему в голову». Вилли Саньоль — об ударе Зидана в грудь Матерацци

Экс-защитник сборной Франции Вилли Саньоль, сейчас тренирующий сборную Грузии, спустя 15 лет высказался по поводу эпизода с ударом головой Зинедина Зидана в грудь Марко Матерацци.

«Сейчас, 15 лет спустя, могу сказать, что выступал в команде с одним из лучших игроков мира, который был не только великим футболистом, но и прекрасным человеком. Возможно, в финале кровь ударила ему в голову, и он снова стал человеком, а людям свойственно ошибаться.

К сожалению, это случилось не вовремя. После матча все были возмущены, но нельзя утверждать, что без этого удаления мы бы обязательно выиграли. Футбол — командный вид спорта, и мы всегда пытаемся донести это до молодёжи. Мы отвечаем не только за свою игру, но и за команду. И в таких случаях из-за нашей несдержанности страдает прежде всего команда», — цитирует Саньоля официальный сайт УЕФА.

Напомним, во время финального матча чемпионата мира 2006 года Франция — Италия Зидан был удалён в дополнительное время за удар головой в грудь Марко Матерацци. Встреча завершилась победой национальной команды Италии в серии пенальти (1:1, 5:3 — по пенальти). Защитник сборной Франции Вилли Саньоль отыграл весь матч.