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«Мы должны быть безжалостны». Тренер сборной Англии Саутгейт — о матче с Сан-Марино

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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«Мы должны быть безжалостны». Тренер сборной Англии Саутгейт — о матче с Сан-Марино
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о настрое команды на стартовый матч отбора на чемпионат мира — 2022 с Сан-Марино. Встреча состоится сегодня, 25 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Хотим показать хороший футбол, чтобы игроки получили удовольствие от матча. При этом с мячом мы должны быть безжалостны, должны двигаться, создавать моменты и забивать голы», — приводит слова Гарета Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, встречу Англия — Сан-Марино обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. Ассистировать ему будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Четвёртый судья — Владислав Безбородов.

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