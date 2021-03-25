«Мы должны быть безжалостны». Тренер сборной Англии Саутгейт — о матче с Сан-Марино
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о настрое команды на стартовый матч отбора на чемпионат мира — 2022 с Сан-Марино. Встреча состоится сегодня, 25 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.
«Хотим показать хороший футбол, чтобы игроки получили удовольствие от матча. При этом с мячом мы должны быть безжалостны, должны двигаться, создавать моменты и забивать голы», — приводит слова Гарета Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Напомним, встречу Англия — Сан-Марино обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. Ассистировать ему будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Четвёртый судья — Владислав Безбородов.
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