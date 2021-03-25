«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за нападающего «Бетиса» Набиля Фекира

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 27-летнего француза заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», сообщает Calciomercato.

В услугах Фекира также заинтересован миланский «Интер». Действующий контракт Набиля с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 25 млн.

Напомним, Фекир перешёл в «Бетис» в 2019 году, ранее выступал за «Лион». В сезоне-2020/2021 Набиль провёл в испанской Примере 25 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

«Бетис», набрав в 28 матчах 45 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидер Примеры — мадридский «Атлетико» (66).