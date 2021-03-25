АПЛ объявила сроки проведения сезона-2021/2022

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала сроки проведения сезона-2021/2022.
Следующий сезон начнется 14 августа 2021 года, а закончится 22 мая 2022 года, когда все матчи начнутся одновременно.
Нынешний сезон из-за пандемии коронавируса стартовал рекордно поздно — 12 сентября 2020 года. Завершение сезона-2020/2021 намечено но 23 мая, когда все десять матчей 38-го тура начнутся в одно и то же время.
Лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 является «Манчестер Сити», набравший в 30 матчах 71 очко. Второе место занимает географический сосед «горожан» — «Манчестер Юнайтед» (57), на третьем месте расположился «Лестер Сити» (56). Действующий чемпион Англии — «Ливерпуль» — с 46 очками занимает седьмое место.
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