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«Атлетико» интересуется полузащитником «Ромы» Вильяром

«Атлетико» интересуется полузащитником «Ромы» Вильяром
Футбол / Испания 0

Испанский полузащитник «Ромы» Гонсало Вильяр попал в сферу интересов мадридского «Атлетико», сообщает Calciomercato.

По информации источника игрок хорошо проявил себя в итальянской Серии А и в первом матче Евро-2021 среди команд U21. Испанец забил в 1-м туре группового этапа в ворота Словении, а его команда одержала победу со счётом 3:0.

Помимо Испании и Словении в группе B выступают сборные Италии и Чехии. По итогам группового этапа по две команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Напомним, что Вильяр является воспитанником «Валенсии», но в испанской Примере играл только за «Эльче».

В текущем сезоне Серии А «Рома» с 50 очками занимает шестое место, «Атлетико» в Ла Лиге лидирует в таблице и опережает «Барселону» на четыре очка.

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