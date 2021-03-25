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IFFHS составила список лучших лиг десятилетия. Ла Лига — 1-я, РПЛ — 13-я, УПЛ — 16-я

IFFHS составила список лучших лиг десятилетия. Ла Лига — 1-я, РПЛ — 13-я, УПЛ — 16-я
Футбол / Испания 0
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг мира по итогам второго десятилетия XXI века.

Рейтинг стран с сильнейшими чемпионатами составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге IFFHS.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Ла Лига (Испания) — 11988 очков.

2. Английская Премьер-лига (Англия) — 10498.

3. Серия А (Бразилия) — 9851.

4. Серия А (Италия) — 9787,5.

5. Бундеслига (Германия) — 9118.

6. Примера-дивизион (Аргентина) — 8639.

7. Лига 1 (Франция) — 8594.

8. Чемпионат Колумбии по футболу — 7672.

9. Примейра Лига (Португалия) — 7217.

10. Первый дивизион Парагвая по футболу — 6922,5.

Российская Премьер-Лига заняла 13-ю строчку, набрав 6290 очков, а украинская Премьер-лига – 16-я (6053,5).

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