IFFHS составила список лучших лиг десятилетия. Ла Лига — 1-я, РПЛ — 13-я, УПЛ — 16-я

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг мира по итогам второго десятилетия XXI века.
Рейтинг стран с сильнейшими чемпионатами составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге IFFHS.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Ла Лига (Испания) — 11988 очков.
2. Английская Премьер-лига (Англия) — 10498.
3. Серия А (Бразилия) — 9851.
4. Серия А (Италия) — 9787,5.
5. Бундеслига (Германия) — 9118.
6. Примера-дивизион (Аргентина) — 8639.
7. Лига 1 (Франция) — 8594.
8. Чемпионат Колумбии по футболу — 7672.
9. Примейра Лига (Португалия) — 7217.
10. Первый дивизион Парагвая по футболу — 6922,5.
Российская Премьер-Лига заняла 13-ю строчку, набрав 6290 очков, а украинская Премьер-лига – 16-я (6053,5).
- 25 марта 2021
-
21:55
-
21:51
-
21:27
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:11
-
21:03
-
21:02
-
20:58
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:32
-
20:31
-
20:29
-
20:25
-
20:10
-
20:02
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:16
-
19:07
-
18:54
-
18:50
-
18:36
-
18:31
-
18:06
-
17:47
-
17:43
-
17:32
-
17:23
-
17:04