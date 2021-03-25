IFFHS составила список лучших лиг десятилетия. Ла Лига — 1-я, РПЛ — 13-я, УПЛ — 16-я

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг мира по итогам второго десятилетия XXI века.



Рейтинг стран с сильнейшими чемпионатами составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге IFFHS.



Первая десятка выглядит следующим образом:



1. Ла Лига (Испания) — 11988 очков.



2. Английская Премьер-лига (Англия) — 10498.



3. Серия А (Бразилия) — 9851.



4. Серия А (Италия) — 9787,5.



5. Бундеслига (Германия) — 9118.



6. Примера-дивизион (Аргентина) — 8639.



7. Лига 1 (Франция) — 8594.



8. Чемпионат Колумбии по футболу — 7672.



9. Примейра Лига (Португалия) — 7217.



10. Первый дивизион Парагвая по футболу — 6922,5.



Российская Премьер-Лига заняла 13-ю строчку, набрав 6290 очков, а украинская Премьер-лига – 16-я (6053,5).

«Зенит» попал в топ-50 лучших клубов десятилетия по версии IFFHS