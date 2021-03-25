Геннадий Орлов объяснил, откуда у российских футболистов берётся высокомерие

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу неубедительной игры сборной России в матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Мальты (3:1).

«Откуда взялось это высокомерие у российских футболистов? Я вам скажу. Из каждого угла, из каждого радио кричат: «Великий русский народ! Империя! Мы самые сильные!» Это всё передаётся нам. И футболисты думают: «Да что там Мальта? Что это за страна вообще такая?» А играют-то футболисты, а не страны. Посмотрите, как мало людей в Словении и Словакии, но они вместе с нами будут вести борьбу. А Хорватия? А что это они так здорово в футбол играют? Речь идёт о мастерстве», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Ранее Орлов также высказался по поводу вратарской позиции в сборной России.