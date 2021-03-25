Матч отборочного цикла ЧМ-2022 Албания — Англия может быть отменён

Матч отборочного цикла чемпионата мира — 2022 Албания — Англия может быть отменён из-за проблем с безопасностью.



«Полиция Тираны проинформировала нас о том, что они не могут гарантировать безопасность проведения матча со сборной Англии. Мы продолжим поддерживать связь с соответствующими властями. Отмена матча Албания — Англия, который должен состояться на стадионе «Эйр Албания» в воскресенье, 28 марта, имела бы катастрофические последствия для имиджа нашей страны, национальной сборной и в целом для албанского футбола» — приводит заявление Федерации футбола Албании (FSHF) Sky Sports.



В марте сборной Англии также предстоит встретиться со сборными Сан-Марино и Польши. Матч с Сан-Марино состоится в сегодня, 25 марта. Начало — в 22:45 мск.

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