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Матч отборочного цикла ЧМ-2022 Албания — Англия может быть отменён

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Матч отборочного цикла ЧМ-2022 Албания — Англия может быть отменён
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Матч отборочного цикла чемпионата мира — 2022 Албания — Англия может быть отменён из-за проблем с безопасностью.

«Полиция Тираны проинформировала нас о том, что они не могут гарантировать безопасность проведения матча со сборной Англии. Мы продолжим поддерживать связь с соответствующими властями. Отмена матча Албания — Англия, который должен состояться на стадионе «Эйр Албания» в воскресенье, 28 марта, имела бы катастрофические последствия для имиджа нашей страны, национальной сборной и в целом для албанского футбола» — приводит заявление Федерации футбола Албании (FSHF) Sky Sports.

В марте сборной Англии также предстоит встретиться со сборными Сан-Марино и Польши. Матч с Сан-Марино состоится в сегодня, 25 марта. Начало — в 22:45 мск.

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