Молодёжная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021. У Чалова — гол и три ассиста

В матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России встретилась с национальной командой Исландии. Игра проходила в венгерском городе Дьёр на стадионе «Альцуфер» и завершилась со счётом 4:1 в пользу россиян. Матч обслуживала турецкая бригада арбитров, которую возглавил Халил Мелер.
Счёт в матче на 31-й минуте открыл Фёдор Чалов, реализовавший пенальти. Второй гол сборной России на 42-й минуте забил Наир Тикнизян, ассистировал ему Чалов. На 45+2-й минуте гол в раздевалку забил 17-летний Арсен Захарян, передачу на него отдавал всё тот же Чалов.
На 54-й минуте Денис Макаров довёл преимущество сборной России до разгромного, забив четвёртый гол. Результативный пас на свой счёт вновь записал Фёдор Чалов. Исландцы отыграли один гол на 59-й минуте, отличился Свейнн Гудьонсен. Однако переломить ход матча скандинавской сборной не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу сборной России U21.
Напомним, соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.
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