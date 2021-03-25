Тренер сборной России U21 Галактионов: Захарян — очень талантливый, сегодня он это доказал

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал уверенную победу национальной команды в матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди сборных U21 с Исландией (4:1).
«Данную победу однозначно нельзя назвать лёгкой. Это стартовая игра на турнире, было лёгкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Ещё в начале матча были моменты, надо было их реализовывать.
Выход Захаряна? Я уже не раз отмечал в СМИ, что Арсен — очень талантливый, он заслужил место в основе, и сегодня доказал это.
Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Сейчас надо быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
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