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Тренер сборной России U21 Галактионов: Захарян — очень талантливый, сегодня он это доказал

Тренер сборной России U21 Галактионов: Захарян — очень талантливый, сегодня он это доказал
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал уверенную победу национальной команды в матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди сборных U21 с Исландией (4:1).

«Данную победу однозначно нельзя назвать лёгкой. Это стартовая игра на турнире, было лёгкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Ещё в начале матча были моменты, надо было их реализовывать.

Выход Захаряна? Я уже не раз отмечал в СМИ, что Арсен — очень талантливый, он заслужил место в основе, и сегодня доказал это.

Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Сейчас надо быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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