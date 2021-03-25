Денис Макаров – о голе в ворота сборной Исландии: дриблинг всегда при мне

Полузащитник «Рубина» и молодёжной сборной России Денис Макаров рассказал о забитом голе в ворота Исландии в первом матче группового этапа Евро-2021 среди команд U21(4:1).



«Дриблинг мой с детства. Он всё время при мне. Сегодня он выстрелил. Была задача играть через фланги. Делать больше подач, лезть в штрафную, играть в стеночки. Нам был нужен быстрый гол, чтобы соперник раскрылся, чтобы мы могли их давить. Очень важная победа. Всегда важно взять три очка в первой игре», – сказал Макаров в инстаграм-stories молодёжной сборной России.



Напомним, что россияне одержали победу со счётом 4:1 благодаря голам Фёдора Чалова, Наира Тикнизяна, Арсена Захаряна и Дениса Макарова. Помимо Исландии, соперниками россиян по групповому этапу будут Франция и Дания. С французами национальная команда сыграет 28 марта на стадионе «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия). Начало – в 22:00 мск. С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.



По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.