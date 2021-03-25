Червиченко: Максименко должен играть в главной сборной. Если не Акинфеев, то точно он

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре молодёжной сборной России на Евро-2021.

«Молодёжная сборная провела хорошую игру с подавляющим преимуществом. В какой-то момент показалось, что молодёжка обыграла бы вчерашнюю основную сборную… Мне кажется, некоторые игроки молодёжной сборной достойны вызова в главную команду: в них больше злости и желания. Уверен, будь во вчерашнем матче хотя бы линия атаки молодёжки, мы бы точно не мучались до 30 минуты, и уж точно не переживали бы до 89-й с замиранием сердца. Очень рад, что такая молодёжь подросла. Но удручает, что ей не доверяют место в главной команде.



Понравился юный Захарян, Макаров тоже отлично сыграл: феноменально переложил, убрал, забил. Максименко всё время нравится. Считаю, что Саша должен стоять в воротах первой сборной. Если не Акинфеев, то точно Максименко. Вполне возможно, что вчерашний гол, который Шунин пропустил над ушами, Максименко потащил бы. Здорово, что у нас есть такие ребята. Мне кажется, к чемпионату мира они подойдут, но им надо больше доверять. Вполне возможно, что половина из них сможет нас порадовать», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, что в первом матче группового этапа сборная России разгромила команду Исландии со счётом 4:1. Соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.