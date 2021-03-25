Василий Уткин: молодёжка — отлично! Понравились гораздо больше, чем «стасики»

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал уверенную победу молодёжной сборной России в матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 с Исландией (4:1).



«Молодёжка — отлично! Понравилась гораздо больше, чем «стасики». Кстати, играли тоже со слабейшей командой группы (как это представляется сейчас), но совершенно же другое дело.

От частных комплиментов воздержусь, у меня не было возможности посмотреть игру не отвлекаясь (успеется). Выскажусь по частности — про то, что многих удивила «Дорожная» «Ленинграда» перед игрой. Это просто объясняется. «Ленинград» очень популярен в Венгрии, больше любого (думаю) российского исполнителя. Они имели огромный успех на Sziget’e (крупнейший музыкальный фестиваль, ежегодно происходит в Будапеште на Обуде). Их там знают. А в слова не вникают. Как и мы смотрим на венгерский язык в лучшем случае глазами, а слушаем ушами бравого солдата Швейка.

Вышло задорно с «Ленинградом», считаю. И у молодёжки, что важнее — тоже. «Стасики», догоняйте! Удачи всем нам», — написал Уткин в своём телеграм-канале.