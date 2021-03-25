Заммер: для «Боруссии» было бы ощутимей потерять Хуммельса, нежели Холанда

Бывший защитник сборной Германии Маттиас Заммер, являющийся консультантом в дортмундской «Боруссии», высказался по поводу возможного ухода нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда.
«Потеря Матса Хуммельса стала бы для «Боруссии» более ощутимой. Он не только стабилизировал игру команды, но и выручил исполняющего обязанности главного тренера Эдина Терзича в сложной ситуации. Причём сделал это так, что я был по-настоящему впечатлён. Игрок с такими чертами определенно нам понадобится.
Я бы советовал Холанду ценить «Боруссию». Клуб многое дал ему. При уходе из этого клуба лишь несколько команд могут считаться шагом вперёд», – приводит слова Заммера Sport Bild.
Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года и за это время забил 49 голов в 49 матчах за «шмелей». Контракт 20-летнего норвежского футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Эрлинга в € 110 млн.
Матс Хуммельс — воспитанник «Баварии». С «Боруссией Дортмунд» он дважды выиграл Бундеслигу (сезон-2010/2011, 2011/2012), стал обладателем Кубка (сезон-2011/2012) и Суперкубка (2013, 2014) Германии. В составе сборной Германии Хуммельс в 2014 году стал чемпионом мира.
Интерес к Холанду приписывают практически всем грандам европейского футбола, среди которых оба манчестерских суперклуба, «Челси», «Барселона», «Реал Мадрид», «ПСЖ» и «Ювентус».
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