Н’Голо Канте получил травму в матче со сборной Украины

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте из-за травмы пропустит два ближайших матча сборной Франции в отборочном турнире к чемпионату Мира-2022 в Катаре.



Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, в концовке матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборной Украины (1:1) Канте почувствовал боль в области бедра. Обследование выявило у футболиста небольшое повреждение подколенного сухожилия левого бедра. По этой причине было принято решение, что Н’Голо в пятницу, 26 марта, вернётся в расположение «Челси». Сообщается, что главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам не собирается никого вызывать на замену Канте.



Сборная Франции в воскресенье, 28 марта, сыграет на выезде со сборной Казахстана, а в среду, 31 марта, встретится в Сараево с командой Боснии и Герцеговины.



В нынешнем сезоне АПЛ Н'Голо Канте провёл 25 матчей, отметившись двумя результативными передачами. 29 марта Канте исполнится 30 лет.

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