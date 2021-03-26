Сборная Англии разгромила Сан-Марино в матче отбора ЧМ-2022, Албанцы обыграли Андорру

В матче 1-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии разгромила сборную Сан-Марино. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 5:0.



На 14-й минуте с передачи защитника Бенджамин Чилуэлла («Челси») счёт открыл полузащитник Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»). На 21-й минуте увеличил преимущество хозяев нападающий Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), неотразимо пробив головой после подачи с правого фланга; голевую передачу отдал защитник Рис Джеймс («Челси»). До разгромного счёт довел вингер Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), забивший на 31-й минуте с передачи Мэйсона Маунта («Челси»). На 53-й минуте полузащитник Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») с мячом вошёл в штрафную гостей и прострелил на линию вратарской, где Калверт-Льюин, подставив ногу под мяч, переправил его в ворота. А на 83-й минуте в дебютном матче за сборную отличился нападающий Олли Уоткинс («Астон Вилла»), замкнув прострел полузащитника Филипа Фодена («Манчестер Сити»).



В ещё одном матче группы I сборная Албании на выезде обыграла сборную Андорры со счётом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник Эрмир Леньяни («Грассхоппер»).