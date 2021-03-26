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Сборная Англии разгромила Сан-Марино в матче отбора ЧМ-2022, Албанцы обыграли Андорру

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборная Англии разгромила Сан-Марино в матче отбора ЧМ-2022, Албанцы обыграли Андорру
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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В матче 1-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии разгромила сборную Сан-Марино. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 5:0.

На 14-й минуте с передачи защитника Бенджамин Чилуэлла («Челси») счёт открыл полузащитник Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»). На 21-й минуте увеличил преимущество хозяев нападающий Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), неотразимо пробив головой после подачи с правого фланга; голевую передачу отдал защитник Рис Джеймс («Челси»). До разгромного счёт довел вингер Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), забивший на 31-й минуте с передачи Мэйсона Маунта («Челси»). На 53-й минуте полузащитник Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») с мячом вошёл в штрафную гостей и прострелил на линию вратарской, где Калверт-Льюин, подставив ногу под мяч, переправил его в ворота. А на 83-й минуте в дебютном матче за сборную отличился нападающий Олли Уоткинс («Астон Вилла»), замкнув прострел полузащитника Филипа Фодена («Манчестер Сити»).

В ещё одном матче группы I сборная Албании на выезде обыграла сборную Андорры со счётом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник Эрмир Леньяни («Грассхоппер»).

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 1-й тур
25 марта 2021, четверг. 22:45 МСК
Англия
Окончен
5 : 0
Сан-Марино
1:0 Уорд-Праус – 14'   2:0 Калверт-Льюин – 21'   3:0 Стерлинг – 31'   4:0 Калверт-Льюин – 53'   5:0 Уоткинс – 83'
ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 1-й тур
25 марта 2021, четверг. 22:45 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Леньяни – 41'
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